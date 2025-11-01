Культура и особое чувство свободы - Беларусь глазами эксперта Стива Самарина

"Я живу в Соединенных Штатах, в курортном городке во Флориде. И даже никогда близко не ощущаю той свободы, которую я ощущаю, приезжая в вашу страну. Я могу остановиться в любом месте и зайти в лес, который мне понравится. Я не могу этого сделать у себя во Флориде, потому что все огорожено заборами. Это чья-то частная собственность. По какой-то причине в лес зайти нельзя. Нельзя собирать грибы, нельзя собирать ягоды, а вот у вас я это могу совершенно спокойно делать, ничего и никого не опасаясь, - поделился Стив Самарин - политолог (США). - Я могу зайти в любой парк, и в парк Горького, и в любой другой сквер в Минске, и просто наслаждаться липами, которые прекрасно цветут и пахнут. И в то же время я не могу этого сделать у себя дома, потому что наши парки оккупированы бомжами. Они там со своими палатками, со своими грязными какими-то тележками и так далее. Парки оккупированы белками и, увы, бомжами. Можно и многое другое говорить о том, какую свободу я ощущаю, и мое мнение разделяют все мои друзья и все мои коллеги, которые бывали в вашей прекрасной стране".