Культурно-образовательный проект "Поезд Памяти - 2026" стартует 20 июня

До старта культурно-образовательного проекта Союзного Государства "Поезд Памяти - 2026" остается четыре дня. Молодежный экспресс вместе с иностранными участниками отправится из Москвы 20 июня, его торжественно встретят на вокзале "Брест-Центральный" уже 21 июня.

"О проекте я узнала от своего старшего брата. Ему самому посчастливилось принять участие в первом "Поезде Памяти" в 2022 году. После его возвращения я увидела впечатления, эмоции, совершенно иное представление об истории. Я поняла, что хочу тоже пройти этот путь".