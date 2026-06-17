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Культурно-образовательный проект "Поезд Памяти - 2026" стартует 20 июня
До старта культурно-образовательного проекта Союзного Государства "Поезд Памяти - 2026" остается четыре дня. Молодежный экспресс вместе с иностранными участниками отправится из Москвы 20 июня, его торжественно встретят на вокзале "Брест-Центральный" уже 21 июня.
Виталина Саевец, участница проекта "Поезд Памяти":
"О проекте я узнала от своего старшего брата. Ему самому посчастливилось принять участие в первом "Поезде Памяти" в 2022 году. После его возвращения я увидела впечатления, эмоции, совершенно иное представление об истории. Я поняла, что хочу тоже пройти этот путь".
В 2026 году на уникальном экспрессе по городам Беларуси и России отправятся участники из стран СНГ, бывших советских республик, а также представители стран Франции, Великобритании и США.