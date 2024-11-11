Кунцевич о том, что нам реально уготовано: Наша земля нужна, а не процветание белорусского народа

Рождество в Беларуси невозможно представить без вручения важнейших государственных наград - премий "За духовное возрождение" и специальных премий Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства.

Один из лауреатов премии "За духовное возрождение" - протоиерей Олег Кунцевич, настоятель прихода храма Воздвижения Креста Господня в Минске.

Он находится совсем рядом с мемориалом в память о жертвах лагеря "Шталаг-352", одного из самых крупных лагерей для военнопленных на территории Беларуси.

Настоятель прихода, помимо своего главного предназначения - служения Богу и людям, занимается исследованием истории Шталага и восстановлением имен узников.

Протоиерей Олег Кунцевич признался, что награда стала неожиданностью для него. По его словам, это имеет большое значение для его прихода. "Это высокая оценка людей, которые связаны с патриотическим воспитанием нашей молодежи, оценка наших совместных трудов, которые являются результатом деятельности всего прихода. Поэтому я вижу себя только как какого-то представителя от всех нас", - поделился мнением священнослужитель.

Находясь в музее, посвященном узникам "Шталага-352", одного из самых страшных и масштабных лагерей для советских военнопленных, Олег Кунцевич рассказал, как он занялся своей исследовательской работой. "Это было некое движение души, сопереживание тем событиям трагическим, которые уже вылились в образ музея, который сейчас и есть", - сказал он.

Настоятель храма отметил, что за последние годы удалось узнать некоторую информацию. "В архивах имеется небольшое количество имен, буквально несколько тысяч, тех, которые сохранились по медицинским карточкам, которые дублировали наши же военнопленные в лазарете, оказывая медицинскую помощь тем, кто обращался. Благодаря этому мы знаем хотя бы такое количество имен. А кто не обращался, к сожалению, эти имена, пожалуй, вряд ли будут когда-то узнаны, - рассказал настоятель прихода. - Личные вещи, которые сохранились, - это пуговицы, военные медальоны. Много медальонов, которые разрушены. Есть медальоны с пустыми бумагами, незаполненные, потому что военнопленные считали это плохой приметой".

Олег Кунцевич:

"Несколько имен установили, в прошлом году приезжали родственники на захоронение из России и участвовали в захоронении останков".

"Представить, что человек был раздет, разут часто, иногда ранен. Человек заболевал от отсутствия нормальной еды и воды нормальной, от отсутствия тепла, от отсутствия одежды. Он не получал медицинскую помощь. Каждый день происходили расстрелы ради развлечения. И немцы, и полицаи, которые были в лагере, ради развлечения стреляли в военнопленных просто как в движущие мишени. Подвешивали под ребра военнопленных просто ради развлечения. Убивали за любую малейшую провинность: не вовремя снял шапку при виде гитлеровцев", - перечислил ужасные факты протоиерей.