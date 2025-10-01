3.65 BYN
Купить ж/д билеты в сообщении Беларусь - Россия - Беларусь можно за 90 суток
С 1 октября 2025 года увеличился срок предварительной продажи проездных документов на международные поезда в сообщении Беларусь - Россия - Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги (БЖД).
В целях улучшения качества обслуживания пассажиров и обеспечения заблаговременного планирования поездок БЖД совместно с ОАО "РЖД" принято решение об увеличении с 1 октября 2025 года срока предварительной продажи проездных документов на международные поезда в сообщении Беларусь - Россия - Беларусь с 60 до 90 суток до отправления поезда.
При проезде индивидуальных пассажиров в купейных вагонах и вагонах СВ всех поездов (прицепных вагонов) расчет стоимости проезда определяется с применением системы динамического управления тарифами и стимулирования спроса (ДУТИСС). ДУТИСС - это система, обеспечивающая изменение тарифа в зависимости от населенности поезда (процента его загрузки) и от срока продажи проездных документов (количества дней до отправления поезда). По мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда постепенно возрастает. Пересчет коэффициентов занятости осуществляется в онлайн-режиме при каждом новом оформлении или возврате проездных документов. Система позволит пассажирам при заблаговременном планировании поездки оформить проездные документы со скидкой до 25 %.
Важно знать, что при проезде организованных групп пассажиров не распространяется действие динамического тарифообразования.
Приобрести проездные документы можно в разделе "Услуги пассажирам" официального интернет-сайта БЖД, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также в кассах белорусской магистрали.
Более подробную информацию о стоимости проезда и наличии мест можно получить по телефону 105 контакт-центра БЖД.