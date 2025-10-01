В Минской области наградили победителей конкурса на лучшее ветеранское подворье

1 октября в Беларуси отмечают День пожилого человека. Только в центральном регионе проживает 280 тысяч граждан в возрасте более 65 лет. Из них 89 долгожителей, достигших столетнего возраста.

Теплую встречу с ветеранами сегодня организовали в территориальном центре социального обслуживания в Боровлянах. Презентовали проекты, которые способствуют активному долголетию. Здесь участники областного конкурса на лучшее ветеранское подворье представили свои районы. На выставке удивляли щедрыми осенними корзинами с овощами и фруктами, авторской выпечкой, изделиями ручной работы. Победителей конкурса наградили.

На подворьях оценивали цветочное оформление, уют и национальный колорит. Ежегодно конкурс на лучшее ветеранское подворье объединяет самых активных пожилых граждан.