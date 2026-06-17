Лантратова: Атака ВСУ на белорусских детей в Брянской области - военное преступление

Совершение атаки на белорусских детей в Брянской области является военным преступлением ВСУ. Для них нет ничего святого. Так прокомментировала ситуацию уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова.

"Обратите внимание на тактику, идущую со стороны Украины. Каждый день вскрываются новые факты: попадания снарядов, БПЛА в больницы, школы, детские площадки. Сейчас мы узнаем, что ехал автобус с мирными людьми, детьми. Это была футбольная команда из Республики Беларусь, которая ехала на отдых в Геленджик. Они в чем были виноваты? Это политика двойных стандартов, страшная и бесчеловечная. Наша задача как правозащитников - фиксировать факты, ссылаться на конвенции, которые говорят, что удары по мирным гражданами и объектам гражданской инфраструктуры являются военными преступлениями".