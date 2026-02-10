Латвийский блогер рассказал, почему выбрал Беларусь для жизни и учебы детей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50c194ba-9574-4686-867a-a2a8f12fe57c/conversions/0c8a65f4-413a-4339-a5f0-4ca9cfda7590-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50c194ba-9574-4686-867a-a2a8f12fe57c/conversions/0c8a65f4-413a-4339-a5f0-4ca9cfda7590-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50c194ba-9574-4686-867a-a2a8f12fe57c/conversions/0c8a65f4-413a-4339-a5f0-4ca9cfda7590-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50c194ba-9574-4686-867a-a2a8f12fe57c/conversions/0c8a65f4-413a-4339-a5f0-4ca9cfda7590-xl-___webp_1920.webp 1920w

Латвийский блогер Дмитрий Матаев, переехавший с семьей в Беларусь, заявил о готовности отказаться от гражданства Евросоюза в пользу белорусского паспорта. В "Актуальном интервью" он объяснил это решение идейными разногласиями с политикой Латвии, а также высоко оценил качество жизни и образования в Беларуси.

Основной причиной стало неприятие исторической политики, проводимой в Латвии. "Мне очень тяжело, например, для меня очень важна проблема поддержки легиона СС, то есть им можно маршировать по улицам ежегодно, при этом, скажем, победителям нацизма нельзя даже там цветочки или свечечку на кладбище поставить 9 мая. Я против того, чтобы принадлежать государству, которое проводит такие манипуляции с историей и сознанием своих граждан", - заявил Дмитрий.

"Мы переехали в Беларусь, мы здесь хотим жить и связываем свое будущее с этой страной. Ну, как бы это логично, что хотим получить именно белорусское гражданство", - пояснил блогер. При этом он отметил, что мог бы с европейским паспортом переехать практически в любую страну, но выбрал Беларусь из-за общих культурных ценностей.

Особенно высоко Дмитрий оценил качество школьного образования и внеклассной работы в Минске. Имея свежий опыт старших детей, окончивших школу в Риге, он проводит прямое сравнение. "Белорусские школы просто выигрывают в разы по очень многим показателям. Старшие дети, которые закончили школу в Риге, хотели поскорее из нее уйти. Младшие дети, наоборот, встают рано, сидят и ждут, когда же мы уже поедем в школу. Просят, чтобы их забрали попозже. Им очень нравится продленка, очень нравится класс, очень много активности", - рассказал Дмитрий.

Он был поражен масштабом внеклассной деятельности: за полгода дети несколько раз побывали в театрах, кино, на БЕЛАЗе и выставках. Ярким показателем успешной адаптации он назвал прогресс сына в белорусском языке, который тот начал изучать лишь четыре месяца назад. Ребенок уже вошел в десятку лучших в классе по этому предмету и готовится к конкурсу чтецов на белорусском языке.

Дмитрий также прокомментировал свое недавнее "попадание" в отчет Службы государственной безопасности Латвии. По его мнению, спецслужбам маленькой страны, где "ничего не происходит", нужно обосновать увеличение бюджета, и они начинают "искать врагов". "Я им стал в том числе. Ну, за что вот я, например? Только лишь потому, что я дал интервью БЕЛТА. Меня как бы не осуждают ни за какие слова, меня не осуждают за мнение. Просто я сижу в студии, даю интервью и попадаю в отчет. Почему? Я даже не могу это объяснить", - заявил блогер.