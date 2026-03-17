Лебедев на книжной выставке-ярмарке: Сегодня очень важно, чтобы было многоязычие

Сегодня очень важно показать, что мы едины, по крайней мере в гуманитарной сфере. И именно поэтому Совет глав государств СНГ принял решение провести в год 35-летия СНГ эту выставку, ведь центральным экспонентом в 2026 году является Содружество Независимых Государств. Таким мнением на XXXIII Минской международной книжной выставке-ярмарке поделился генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

На выставке будет представлено около 500 экспонентов из 23 стран, среди которых Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Казахстан, Молдова, ОАЭ и другие. "Беларусь и Россия, кстати, наиболее крупные экспоненты здесь", - отметил он.