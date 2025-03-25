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Лечить в Германии или Беларуси? Почему Александр Пипкин выбрал работу в родной стране
Ортопед-травматолог, врач высшей категории Александр Пипкин покинул Беларусь после событий 2020 года. Но в 2023 году он вернулся в родную страну при содействии комиссии по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений.
Счастлив ли, что вернулся домой, мыслями на этот счет он поделился в "Актуальном интервью".
"Да, счастлив, ведь теперь занимаюсь любимым делом. Есть разные люди - кто-то получает удовольствие, наслаждаясь отдыхом. А я люблю свою профессию, и мне повезло в жизни - у меня хобби и профессия совпали, и от этого получаю удовольствие", - сказал он.
У Александра была возможность заниматься своим любимым делом и за границей. Он был в Германии, даже успел пройти определенные этапы - выучить отчасти язык, сдать кое-какие экзамены. Врач признался, что не привык жить у кого-то на шее, поэтому и прилагал все усилия, чтобы начать там работать. "Надо понимать, что за рубежом все нужно начинать с нуля. Те силы, потраченные в Беларуси, остаются тут. Здешние достижения никого не интересуют", - рассказал Александр Пипкин.
До своего отъезда он проработал в Беларуси 21 год. Но чтобы доказать за границей, что готов и способен работать врачом, нужно 3-5 лет. "Конечно, это не говорит о том, что вы ограничены в правах, но все равно - жизнь же одна. Было бы девять жизней, как у котов, можно было бы по-разному их прожить, поэтому свои навыки и знания я дарю в Беларуси. Я делаю то, что умею, и тем самым помогаю людям", - завершил он.