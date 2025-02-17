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Леонков: Конфликт в Украине для стран Европы казался шансом на пересмотр итогов Второй мировой

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Фото: РИА Новости

Украинский конфликт казался для европейских стран шансом на ревизию истории, шансом на реванш. Таким мнением поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в проекте "Тренды".

"Когда началась украинская авантюра (это было задолго до специальной военной операции), некоторые европейские страны посчитали это шансом произвести некую ревизию в истории и достичь определенных целей, то есть получить реванш, пересмотреть итоги Второй мировой войны", - заметил аналитик.

Среди этих стран, по его словам, оказались Великобритания, Брюссель, Германия, Франция. "То есть те страны, которые спонсировали государственный переворот в Украине, в последующем накачивали ее оружием. И такая выгодная операция, когда они воюют с Россией, при этом не посылают свои войска, выглядела как понятные и прибыльные инвестиции", - подчеркнул Алексей Леонков. - Но вот прошло 3 года СВО, и эта инвестиция превратилась в некую обузу, хомут на шее, который с каждым годом тащить было все тяжелее и тяжелее.

Когда американцы вдруг заговорили о том, что нужно прекратить войну в Украине, Европа попала в очень щекотливое положение. "То есть они вложили деньги, вложили туда вооружения. И тут выясняется, что игра не стоила свеч. Великобритания не согласна с этим. Она хочет достичь цели любой ценой, поэтому по-прежнему говорит о том, что Украина способна продолжать военный конфликт, если ей дать все виды вооружения", - отметил Алексей Леонков.

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