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Леонков: Конфликт в Украине для стран Европы казался шансом на пересмотр итогов Второй мировой
Украинский конфликт казался для европейских стран шансом на ревизию истории, шансом на реванш. Таким мнением поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в проекте "Тренды".
"Когда началась украинская авантюра (это было задолго до специальной военной операции), некоторые европейские страны посчитали это шансом произвести некую ревизию в истории и достичь определенных целей, то есть получить реванш, пересмотреть итоги Второй мировой войны", - заметил аналитик.
Среди этих стран, по его словам, оказались Великобритания, Брюссель, Германия, Франция. "То есть те страны, которые спонсировали государственный переворот в Украине, в последующем накачивали ее оружием. И такая выгодная операция, когда они воюют с Россией, при этом не посылают свои войска, выглядела как понятные и прибыльные инвестиции", - подчеркнул Алексей Леонков. - Но вот прошло 3 года СВО, и эта инвестиция превратилась в некую обузу, хомут на шее, который с каждым годом тащить было все тяжелее и тяжелее.
Когда американцы вдруг заговорили о том, что нужно прекратить войну в Украине, Европа попала в очень щекотливое положение. "То есть они вложили деньги, вложили туда вооружения. И тут выясняется, что игра не стоила свеч. Великобритания не согласна с этим. Она хочет достичь цели любой ценой, поэтому по-прежнему говорит о том, что Украина способна продолжать военный конфликт, если ей дать все виды вооружения", - отметил Алексей Леонков.