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Европейский король - голый! Как Европа подтверждает это после критики от Вэнса
На Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла 14-16 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс критически высказался в адрес лидеров стран Европы. Как это повлияло на Старый Свет, рассказал политолог, историк, журналист из России Владимир Корнилов в проекте "Тренды".
По словам политолога, во время церемонии закрытия глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген не случайно рыдал. "Это действительно стало для них (европейцев - прим. ред.) ударом, шоком, - заметил российский журналист. - От этого они до сих пор оправиться не могут. Пытаются в массе газет проводить фактчекинг обвинений Вэнса, выяснять, где он неправ, где он перегнул палку и так далее".
Но на самом деле этими лихорадочными пояснениями они только подтверждают все то, что Вэнс им сказал. А сказал он им, что король европейский голый.
"Если бы они читали эту классическую сказку, европейскую, заметьте, датскую, то они бы на этом поставили бы точку и гордо прошли бы дальше, как король, который сделал вид, что он не услышал крики мальчика, кричащего из толпы. А они почему-то решили продолжить эту сказку, который день пытаясь доказать, что на этом короле замечательное одеяние. Тем самым они доводят ситуацию до абсурда", - считает политолог.