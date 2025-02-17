Европейский король - голый! Как Европа подтверждает это после критики от Вэнса

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На Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла 14-16 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс критически высказался в адрес лидеров стран Европы. Как это повлияло на Старый Свет, рассказал политолог, историк, журналист из России Владимир Корнилов в проекте "Тренды".

По словам политолога, во время церемонии закрытия глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген не случайно рыдал. "Это действительно стало для них (европейцев - прим. ред.) ударом, шоком, - заметил российский журналист. - От этого они до сих пор оправиться не могут. Пытаются в массе газет проводить фактчекинг обвинений Вэнса, выяснять, где он неправ, где он перегнул палку и так далее".

Но на самом деле этими лихорадочными пояснениями они только подтверждают все то, что Вэнс им сказал. А сказал он им, что король европейский голый. Владимир Корнилов