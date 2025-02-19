Мода на политический мордобой - почему в Польше арестовывают политиков

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В Польше принято отстаивать убеждения до крайностей. Там ключевые политики играют в игру "Кто больше успеет посадить сторонников оппонента до президентских выборов". Поэтому аресты и заключения, похоже, входят в перечень обязательных жизненных вех каждого здешнего государственного мужа.

Сами посудите, есть в стране два бывших руководителя МВД - Мачей Вонсик и Мариуш Каминьский. В 2024 году была в Польше мода подвергать их уголовному преследованию и аресту. Главе польского режима Анджею Дуде, соратниками которого эта парочка является, уже дважды приходилось их миловать.

Тренды | Переговоры на Мюнхенской конференции | Госпереворот в Польше | Балтика отключилась от БРЭЛЛ Евросоюз стал основным "ястребом" украинского конфликта. Основная причина стремления продолжить боевые действия заключается в стремлении вернуть вложенные ресурсы. - Переговоры о мире. Кто окажется за столом переговоров и кому не хватит табуретки? - Закат Зеленского. На что способен загнанный в угол грустный комик? - Почему США устроили публичную порку европейских чиновников? - Что будет с Польшей и Прибалтикой при новых обстоятельствах? 15 часов назад

Экс-руководителей министерства, казалось, окончательно спасли от застенков, но теперь против них снова возбуждено дело. Дуде впору запасаться бумагой и чернилами для новых помилований.

Мимоходом упомянем Блажея Спыхальского. Это пресс-секретарь президента Дуды и сооснователь университета Collegium Humanum. Его арестовали, когда выяснилось, что его коллегиум "выпекал" за три месяца дипломированных специалистов, которых тут же назначили на самые ответственные должности, например, руководить нефтянкой или логистической корпорацией.

Блажей Спыхальский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ff93325-7cd3-4b38-8dae-a40a34bc6d7c/conversions/2512a962-7fb1-4866-98e6-6bc881cb4134-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ff93325-7cd3-4b38-8dae-a40a34bc6d7c/conversions/2512a962-7fb1-4866-98e6-6bc881cb4134-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ff93325-7cd3-4b38-8dae-a40a34bc6d7c/conversions/2512a962-7fb1-4866-98e6-6bc881cb4134-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ff93325-7cd3-4b38-8dae-a40a34bc6d7c/conversions/2512a962-7fb1-4866-98e6-6bc881cb4134-xl-___webp_1920.webp 1920w

Следствие подозревает, что таким образом партия "Право и справедливость" (ПиС) создавало партийный кошелек. Назначенцы, которым "выпекли" диплом за пару месяцев, обычно умеют быть благодарными.

Изобретатель схемы, бывший пресс-секретарь президента Спыхальский пока сидит, но его лишь пару недель назад взяли.

Обычно польский политический мордобой почти бесконтактен. Удар обозначают, но тюрьмы противнику в конце концов позволяют избежать. Оно и понятно: сегодня ты бьешь, завтра тебя бьют. Зачем превращать благородный спорт в изуверство?

Это вам и бывший замминистра юстиции Марчин Романовский подтвердит. Он, говорят, раздавал правительственные гранты соратникам по партии "ПиС". И кто бы поступал на его месте иначе, пусть первый бросит в него камень. К этому сам Романовский призывает.

Романовский уехал в Будапешт, и оттуда его по европейскому арестному ордеру не выдают.

Марчин Романовский:

"Своим обвинителям я могу сказать ровно то же самое. Они и многие другие депутаты получили мандат для того, чтобы избежать наказания за коррупционные и другие серьезные преступления. Я никуда не бежал. Я уехал и попросил убежище в связи с тем, что подвергаюсь политическим преследованиям. Я уехал, потому что оппозиционный политик в Польше не может рассчитывать на справедливое рассмотрение дела в суде, если его дело инспирировано режимом Туска".

Марчин Романовский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b84c3274-e347-4cb4-9c74-7f721ffb7dd3/conversions/c6e9643e-1404-42c5-a299-e59b349bb5de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b84c3274-e347-4cb4-9c74-7f721ffb7dd3/conversions/c6e9643e-1404-42c5-a299-e59b349bb5de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b84c3274-e347-4cb4-9c74-7f721ffb7dd3/conversions/c6e9643e-1404-42c5-a299-e59b349bb5de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b84c3274-e347-4cb4-9c74-7f721ffb7dd3/conversions/c6e9643e-1404-42c5-a299-e59b349bb5de-xl-___webp_1920.webp 1920w

Бывший глава Минюста Збигнев Зебро тоже был арестован и тоже вышел под залог, после чего уехал. Для него спасением стала Бельгия. Оттуда, похоже, тоже в Польшу выдачи нет. Зебро винят в том, что он организовал "прослушку" телефонов политических оппонентов Дуды и ПиС.

Экс-министр тоже вправе возмутиться. Да, организовал. Но это обычное дело. Кто ж за такое сажает? Надо сказать, партия "Право и справедливость" не так уж и безответна. Ей недавно удалось провести в Конституционный суд своего человека, и тот не сидит без дела.

На днях дело по подозрению в попытке госпереворота было возбуждено против премьер-министра Дональда Туска.