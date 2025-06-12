Летние каникулы, или Как Генпрокуратура ведет надзор за организацией безопасной среды

Летние каникулы - время не только отдыха, но и повышенного внимания. Работники прокуратуры ведут надзор за организацией безопасной среды для детей и школьников. Чрезвычайные ситуации невозможно спрогнозировать, но всегда можно предотвратить.

Территория лыжной базы в Могилеве обнесена забором и повсюду предупреждение об опасной зоне, проход запрещен. Однако этого, по словам прокуроров, до ЧП ничего такого здесь не было. В мае трое учеников местной школы свободно зашли на заброшенный объект.

Екатерина Зубринович, старший помощник прокурора Могилева:

"Проявляя детский интерес из любопытства, ребенок подошел к кабелю, чтобы рассмотреть его, взял за оголенный провод. Его ударило током, он потерял сознание. Сотрудники ОСВОДа вызвали скорую, электроожоги кистей 3 степени. Ему ничего не угрожает. Ему оказана необходимая медицинская помощь".

В прошлом году только в Могилевской области погибли 15 подростков. Основные причины - дорожно-транспортные происшествия, выпал из окна, утонул в водоеме. В разгар купального сезона - особое внимание безопасности на воде, подчеркивают в прокуратуре.

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Михаил Мануилов, начальник отдела прокуратуры Минска:

"Купание только в разрешенных местах и под присмотром взрослых, даже кратковременное оставление без присмотра возле воды, особенно детей дошкольного возраста, может стоить ребенку жизни".

Детская шалость превратилась в трагедию - эту фразу можно услышать в разных ситуациях. Чаще всего она звучит во время каникул, когда у детей больше самостоятельности, а значит, необдуманных поступков.

Денис Хмельков, замначальника отдела прокуратуры Могилевской области:

"Ежегодно отмечаются случаи травмирования несовершеннолетних при катании на велосипедах, электросамокатах, нахождении в заброшенных недостроенных строениях, вблизи открытых водоемов. Следует помнить, что не только улица представляет собой опасность для детей. Во многих случаях дети получают травмы, порой несовместимые жизнью, находясь дома без присмотра родителей. Задача каждого родителя на летний период это организовать полезный и безопасный досуг детей, прививать им личную безопасность, не оставлять их без присмотра, чтобы лето не было обречено трагедией".

Сняли собственную смерть. Беспечность двух школьниц в Ленинградской области привела к трагедии. Две 11-летние девочки пробрались в заброшенное здание бывшей скотобойни и разрушили остатки стены, как оказалось, несущей, на которой держалась плита перекрытий.

Работники прокуратуры ведут мониторинг безопасной среды в местах массового нахождения детей. Но вне школы все-таки следить за детьми должны родители, подчеркивают в прокуратуре.

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Михаил Мануилов, начальник отдела прокуратуры Минска:

"Жизнь и здоровье несовершеннолетних, их безопасность находятся в ваших руках. Будьте ответственны и внимательны, контролируйте поведения, организуйте досуг, напомните правила поведения. Станьте примером для своих детей".