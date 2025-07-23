Летний отдых с пользой и удовольствием. Почему ребята выбирают оздоровительный лагерь "Зубренок"

Летний отдых с пользой и удовольствием - именно так проходит оздоровительный сезон в лагере "Зубренок" Минского автомобильного завода. В летней программе для школьников предусмотрены экскурсии, кинопоказы, творческие и спортивные состязания. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию: реализуются проекты, посвященные 80-летию Великой Победы.







Дарья Дробышева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4d32b2c-cbfe-4132-9290-a087033011b9/conversions/61964407-c08d-4062-a1a0-510b80debd40-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4d32b2c-cbfe-4132-9290-a087033011b9/conversions/61964407-c08d-4062-a1a0-510b80debd40-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4d32b2c-cbfe-4132-9290-a087033011b9/conversions/61964407-c08d-4062-a1a0-510b80debd40-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4d32b2c-cbfe-4132-9290-a087033011b9/conversions/61964407-c08d-4062-a1a0-510b80debd40-xl-___webp_1920.webp 1920w Дарья Дробышева

Для Дарьи Дробышевой эта смена уже восьмая. В этом году она вернулась в лагерь с большим желанием - здесь ее ждали друзья, яркие воспоминания и добрые эмоции.

Помимо спортивных и интеллектуальных развлечений, в расписании лагеря предусмотрены встречи с известными людьми страны в рамках республиканской акции "Шаг к успеху". На этот раз спикером стал Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Общение с молодежью получилось мотивирующим и полезным.

"Ребят интересовало, как я достиг такого уровня - от суворовца до генерала, начальника Военной академии, депутата. Я рассказал им о будущем, о том, что нужно делать, чтобы быть полезным, прежде всего себе, своей семье, а также обществу и государству в целом", - рассказал депутат.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e5a211a-c8e5-4a2c-a9d0-1e0a7132d633/conversions/e397cb89-2420-4cf8-9006-8c2ae9474f2a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e5a211a-c8e5-4a2c-a9d0-1e0a7132d633/conversions/e397cb89-2420-4cf8-9006-8c2ae9474f2a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e5a211a-c8e5-4a2c-a9d0-1e0a7132d633/conversions/e397cb89-2420-4cf8-9006-8c2ae9474f2a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e5a211a-c8e5-4a2c-a9d0-1e0a7132d633/conversions/e397cb89-2420-4cf8-9006-8c2ae9474f2a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Ракова, директор оздоровительного лагеря "Зубренок" Минского автомобильного завода: "В оздоровительном лагере "Зубренок" Минского автомобильного завода за лето отдыхает более 2 тыс. детей. В каждой смене по 440 человек. Это ребята разных возрастов - от 6 до 17 лет. Сейчас разгар третьей смены. В ней отдыхают дети из спортивного отряда СДЮШОР имени Руслана Салея - 50 человек. Еще 30 детей живут в палатках - это ребята из Заводского района Минска".