3.73 BYN
2.93 BYN
3.41 BYN
Летний отдых с пользой и удовольствием. Почему ребята выбирают оздоровительный лагерь "Зубренок"
Летний отдых с пользой и удовольствием - именно так проходит оздоровительный сезон в лагере "Зубренок" Минского автомобильного завода. В летней программе для школьников предусмотрены экскурсии, кинопоказы, творческие и спортивные состязания. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию: реализуются проекты, посвященные 80-летию Великой Победы.
Для Дарьи Дробышевой эта смена уже восьмая. В этом году она вернулась в лагерь с большим желанием - здесь ее ждали друзья, яркие воспоминания и добрые эмоции.
Помимо спортивных и интеллектуальных развлечений, в расписании лагеря предусмотрены встречи с известными людьми страны в рамках республиканской акции "Шаг к успеху". На этот раз спикером стал Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Общение с молодежью получилось мотивирующим и полезным.
"Ребят интересовало, как я достиг такого уровня - от суворовца до генерала, начальника Военной академии, депутата. Я рассказал им о будущем, о том, что нужно делать, чтобы быть полезным, прежде всего себе, своей семье, а также обществу и государству в целом", - рассказал депутат.
Елена Ракова, директор оздоровительного лагеря "Зубренок" Минского автомобильного завода: "В оздоровительном лагере "Зубренок" Минского автомобильного завода за лето отдыхает более 2 тыс. детей. В каждой смене по 440 человек. Это ребята разных возрастов - от 6 до 17 лет. Сейчас разгар третьей смены. В ней отдыхают дети из спортивного отряда СДЮШОР имени Руслана Салея - 50 человек. Еще 30 детей живут в палатках - это ребята из Заводского района Минска".
В Минске работает 30 загородных оздоровительных лагерей, которые за сезон примут более 46 тыс. детей. Главный акцент делается на создание условий для комфортного и безопасного отдыха школьников.