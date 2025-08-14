Лето, жара, пожары. Как погода меняет планы людей и государств

Европа находится в эпицентре климатической катастрофы - жара бьет рекорды. Во Франции, Италии и Испании фиксировали температуру свыше 43 градусов по Цельсию. Воздух в Португалии накалился на все 46,6 градуса. Ученых беспокоит статистика: с 80-х годов прошлого века Европа нагревается вдвое быстрее, чем любой другой континент.

Вслед за учеными тревогу бьют власти, муниципалитеты, бизнес и, конечно, рядовые граждане. Погодные условия оказывают существенное влияние на жизнь обществ и государств. Нынешнее положение дел характеризуется тлетворным воздействием. Согласно отчету компании Allianz Research, аномальная жара этого лета для Евросоюза обернется снижением ВВП на 0,5 %. При этом есть и страновые данные: потери в валовом внутреннем продукте будут варьироваться от 0,1 % в Германии и до 1,4 % в Испании. К 2050 году ЕС прогнозируют потери ВВП в размере уже 2,5 % ежегодно.

От жары и возникающих пожаров страдает сельское хозяйство: эрозия и деградация почвы снижают продуктивность. Погода превращает в пепел труды фермеров: виноградники, плодовые сады, посадки сельскохозяйственных культур. По этой причине для тех стран, что вынуждены импортировать продукцию, ее стоимость резко взлетела.

К примеру, Великобритания. Королевство завозит продукты на 25 млрд долларов из семи стран, где сейчас бушуют пожары. Бьют погодные условия и по доходам от туризма. Сфера отдыха занимает 10 % ВВП Евросоюза, однако некогда курортные страны собирают все меньше туристов. Во Франции, например, из-за жары закрывают главные достопримечательности. В Италии увеличилось число госпитализаций от обезвоживания и тепловых ударов на 15-20 %. Множество людей предпочитают теперь поездки в Чехию, Данию и Ирландию.

Полина Беккер, политолог (Россия):

"Понятное дело, что туротрасль вносит свой вклад в экономику - бюджет стран тоже формируется с учетом туротрасли. Если сейчас у нас люди разворачиваются и бегут, то они, естественно, потребуют оплату. И это огромный минус, во-первых, компаниям и туроператорам, а во-вторых, и как таковым странам. Потому что это заметная статья бюджета. Это не многомиллионные убытки, а многомиллиардные убытки. Речь идет вот об этом".

Следствием жары стали масштабные лесные пожары. Горят Испания, Италия, Португалия, Черногория, Греция, Великобритания, Албания. Европа переживает один из самых разрушительных сезонов лесных пожаров за последние десятилетия. К началу августа огонь уничтожил уже более 353 тыс. га растительности - это вдвое больше, чем в прошлом году, и значительно превышает средний показатель за последние 19 лет, свидетельствует отчет ООН.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия):

"Пожароопасность и бессилие властей перед пожарами, мы видели это из каких-то стран Евросоюза, приводит к тому, что экономика не получает очень большую долю доходов от не приехавших туристов, от не купленной недвижимости, от снижения цен на эту недвижимость. В целом пожарная опасность приводит к тому, что доходы снижаются, налоговые поступления снижаются, и гражданам приходится дополнительно финансировать различные мероприятия по предотвращению пожарной опасности из собственных налогов. Ущерб тут может быть двойной или даже тройной".