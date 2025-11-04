3.68 BYN
Лидер рок-группы "Чайф" назвал Беларусь лучшим местом для переговоров России, Украины и США
Автор:Редакция news.by
Лучше площадки, чем Минск, где за одним столом могут собраться Россия, Украина и США, не придумаешь. Таким мнением поделился лидер рок-группы "Чайф" Владимир Шахрин.
Музыкант поделился, что не понимает действий руководства ряда стран, которые еще в 2013 году признавали ад Великой Отечественной войны и подвиг советских солдат.
