Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко

"Честно, лимон ездил все это время в машине со мной, приехал домой и дозревает. Я объясню, почему. Специально обученные люди, которые следят за этими деревьями, сказали, что и лимоны, и апельсины срываются чуть раньше полного вызревания для того, чтобы дерево не опало листьями. Слишком много плод забирает сил, нужно дерево от них как бы освобождать раньше, чем они полностью созреют. Поэтому он дозреет, мы его будем есть. Еще сказали, что по вкусу это все равно будет больше похоже на лайм", - рассказала Катерина Круталевич.