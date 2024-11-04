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Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
Во Дворце Независимости 20 ноября прошла экскурсия для сотрудников и ветеранов Брестского облисполкома. Это подарок! У региона юбилей - 85 лет.
Женская половина больше всего селфи сделала у караваев в честь урожая. А вот мужчины застряли у лимонов. Спорили - настоящие или нет?
Катерина Круталевич, корреспондент телеканала "Первый информационный" Белтелерадиокомпании, подтвердила – лимоны настоящие.
"Честно, лимон ездил все это время в машине со мной, приехал домой и дозревает. Я объясню, почему. Специально обученные люди, которые следят за этими деревьями, сказали, что и лимоны, и апельсины срываются чуть раньше полного вызревания для того, чтобы дерево не опало листьями. Слишком много плод забирает сил, нужно дерево от них как бы освобождать раньше, чем они полностью созреют. Поэтому он дозреет, мы его будем есть. Еще сказали, что по вкусу это все равно будет больше похоже на лайм", - рассказала Катерина Круталевич.
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