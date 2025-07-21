Литовские силовики четыре дня избивали двух беженцев, а затем выбросили их на территорию Беларуси

Погранкомитет Беларуси показал кадры очередного жеста истинного гостеприимства со стороны западных соседей. Жертвами бесчеловечной миграционной политики ЕС на этот раз стали двое мужчин из Шри-Ланки. Инцидент произошел накануне.



Иностранцев обнаружили в изможденном состоянии, они не могли самостоятельно передвигаться. Со слов беженцев, литовские наемники в форме издевались над ними на протяжении четырех дней: били, не давали еды и воды, а после выбросили на белорусскую сторону через калитку для животных.

"Мы пытались добраться до латвийской границы через Беларусь. Как только мы пересекли латвийскую границу, их полиция напала на нас, сломав нам ноги. Обе ноги сломаны. Били по коленям и здесь. Мой друг тоже страдает, он не может идти. Белорусская полиция помогла – нам дали еду", - рассказал один из потерпевших.