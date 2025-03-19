"Литва - гомофобная страна" - откровения белоруса, переехавшего в 2020 году в "толерантную" Европу

Владислав родился в Беларуси и все свое детство провел здесь. А в 2020 году он вместе с родителями уехал из страны. Причины были две - политическая и то, что у Владислава нетрадиционная ориентация.

Но в реальности Запад оказался не таким уж и либеральным. "Литва все равно довольно гомофобная страна, потому что ребята литовцы, с которыми я общался и с кем встречался, говорили мне, что они тоже не хотели бы, чтобы о них узнали, потому что на 100 % о них подумают что-то негативное. Не всем я могу сказать: "Ребята, я гей, меня не интересуют девушки". И приходится что-то выдумывать, а зачастую выдумывать не получается, и я просто краснею от стыда, что мне нечего сказать, мне 19 лет и до сих пор у меня не было отношений", - признался Владислав.

Также он рассказал, что обращался к психологу, чтобы справиться со своими проблемами. Но и тут все оказалось не столь однозначным. "Они хоть и профессионалы, но среди них все равно есть гомофобные люди, которые могут просто слицемерить, но все равно их отношение к тебе считывается и чувствуется", - констатировал Владислав.