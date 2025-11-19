Ночью, 20 ноября, Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Напомним, граница была закрыта по инициативе Вильнюса три недели.

Это могло продлиться и дольше, но тут Польша после долгого перерыва возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с нашей страной. И через несколько дней Литва последовала ее примеру.

Проезд на границе с Литвой открыт для любого вида транспорта

Проезд в пункте пропуска "Каменный Лог" оживился, но справедливости ради нужно сказать, что полностью этот пункт пропуска закрыт не был. "Каменный Лог" могли пересекать некоторые категории лиц - дипломаты, функционировала доставка дипломатической почты, в исключительных случаях проезжали грузовики со скоропортящимся товарами. Но с часа ночи граница открыта для любого вида транспорта.

Граница уже давно стала разменной монетой. Регулярно соседи под разными предлогами закрывали рубеж с белорусской стороной. Литовское направление закрылось несколько недель назад, в конце октября, из-за сбоев в работе аэропорта в Вильнюсе, в результате пролета воздушных шаров, которые использовались для контрабанды сигарет. Правда, не совсем понятно, как закрытие наземных пунктов пропуска могли повлиять на пролеты контрабанды по воздуху.

В Литве осудили более 20 человек

Во вторник стало известно, что свыше 20 человек были осуждены в Литве как участники воздушной контрабанды. Об этом сообщила генеральный прокурор страны. Ранее сообщалось о проведении масштабной спецоперации против контрабандистов. Всего проведено 30 обысков, во время которых у контрабандистов были обнаружены десятки GPS-устройств для перевозки контрабанды по воздуху, а также контрабандные сигареты, огнестрельное оружие, боеприпасы и даже наркотики.

Литве было экономически невыгодно держать границу закрытой

После того как Польша открыла свои пункты пропуска в Бобровниках и Кузнице, очевидно пытаясь перетянуть на свою территорию львиную долю транзита, держать закрытым эти направления Литве было экономически невыгодно. Стоит отменить, что белорусская сторона была готова к возобновлению границы, укомплектовав свои смены.

Сергей Матвеев, начальник таможенного поста "Каменный Лог":

"Белорусские таможенники готовы к планируемому возобновлению движения через закрытые ранее литовской стороной пункты пропуска "Мядининкай-Каменный Лог" и "Шальчининкай-Бенякони". Смены укомплектованы, все технические средства, необходимые для осуществления таможенного контроля, функционируют".

Неправильно будет сказать, что открытие границы ждала только наша страна. В сложной ситуации оказались литовские перевозчики, чьи фуры (а их более 1000) оказались заблокированными на белорусской территории. А также туристы. Именно литовцев по безвизу, введенному белорусской стороной в 2022 году, въехало больше всего из граждан Евросоюза - более 650 тыс.