Лоран Брайар: Французы устали и не понимают, каким путем идет страна
Во Франции нарастает социальное недовольство. Рост цен, снижение пенсий, энергетический кризис и нерешенные миграционные вопросы усиливают разочарование граждан в политике президента Эммануэля Макрона. Таким мнением поделился французский журналист, историк Лоран Брайар.
"Французы устали и не понимают, каким путем идет страна. Пенсионерам уменьшили пенсии, это тяжело для них. Все очень дорогое, поэтому без российского газа и энергии тоже тяжело. Есть очень много проблем - с теми же мигрантами. Макрон ничего не мог решить, но люди ждут, что кто-то будет решать, как раньше Шарль де Голль, и вот результат", - рассказал эксперт.
Он добавил, что 10 сентября планируется манифестация, во время которой люди обещали блокировать страну. "Посмотрим, что будет. Еще могут быть "желтые жилеты 2.0", - заявил Лоран Брайар.