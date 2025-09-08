Лоран Брайар: Французы устали и не понимают, каким путем идет страна

"Французы устали и не понимают, каким путем идет страна. Пенсионерам уменьшили пенсии, это тяжело для них. Все очень дорогое, поэтому без российского газа и энергии тоже тяжело. Есть очень много проблем - с теми же мигрантами. Макрон ничего не мог решить, но люди ждут, что кто-то будет решать, как раньше Шарль де Голль, и вот результат", - рассказал эксперт.