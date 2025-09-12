"Ложь становится основой идеологии целого государства". Булавко о милитаризации Польши

Он отметил, что долг Польши стремительно растет, экономика испытывает определенные затруднения, но в то же время процесс вооружения идет постоянно и с нарастающими темпами.

"И в этой ситуации, естественно, используются любые возможности для того, чтобы как-то оправдаться. Потерпев фиаско со своим шпионом-неудачником на нашей территории, польская сторона просто обязана была "адекватно" отреагировать. Давайте вспомним репортаж про задержание польского шпиона. Все конкретно, все показано, никаких домыслов. А давайте посмотрим на ситуацию с польской стороны. Одни домыслы, вымыслы и какие-то инсинуации. И самое ужасное, что все это происходит на очень высоком государственном уровне. То есть ложь становится основой идеологии целого государства", - считает Анатолий Булавко.