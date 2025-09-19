Лучшие среди бойцов ОМОНа сразятся на международном турнире по тактической стрельбе

В Беларуси стартовал международный турнир по тактической стрельбе среди групп оперативно-боевого назначения ОМОН. Состязания проходят уже в пятый раз и с каждым годом становятся все популярнее. Первенство объединило лучших бойцов спецподразделений из Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Вьетнама и не только. Участникам предстоит выполнить различные задачи, которые сформированы на основе реальных операций. Открывал масштабные соревнования министр внутренних дел Иван Кубраков.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: "Сегодня принимает участие 21 команда, 10 из Республики Беларусь и 11 команд из стран СНГ и других стран. Сегодня к нам присоединились наши коллеги из Вьетнама, которые прибыли сюда для участия в данном турнире. Я хочу сказать, что каждый из моих коллег, где служат данные сотрудники, прекрасно понимает, что опыта много не бывает, особенно боевого опыта. Все подразделения, которые прибыли сюда, это лучшие из лучших спецподразделения, которые постоянно выполняют боевые задачи".