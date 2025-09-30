3.64 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Лукашенко поздравил белорусских пенсионеров с Днем пожилых людей
В Беларуси сегодня День пожилых людей. Поздравления старшему поколению направил Президент. Александр Лукашенко отметил:
"В год 80-летия Великой Победы мы с особым чувством благодарности отдаем дань уважения тем героическим поколениям, которые самоотверженно защищали страну, возрождали ее из руин, затем вкладывали все силы в становление Беларуси как независимого и процветающего государства. Ваши судьбы золотыми нитями вплетены в историю нашей общей Родины, мудрость и бесценный опыт стали прочным фундаментом единения и согласия в обществе. Сегодня вы продолжаете вносить значительный вклад в развитие страны, передаете свои знания молодежи, являетесь хранителями духовных традиций белорусского народа. Отдав много лет созидательному труду, вырастив детей и внуков, вы заслужили почет и уважение. Ваши социальное благополучие и качество жизни являются важнейшим приоритетом государства. Так будет и впредь".
В сегодняшний праздник звучат поздравления и благодарности за труд, заботу, за мудрость и опыт. В Минской области подвели итоги конкурса на лучшую школу, где учат укреплять здоровье людей серебряного возраста.
Награждали победителей в Минском областном госпитале инвалидов Великой Отечественной. На его базе функционируют Республиканский геронтологический центр и три школы активного долголетия. За прошлый год 5 тыс. человек укрепили здоровье и прошли реабилитацию.
Наталья Литохина, врач-реабилитолог Минского областного клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны им. П. М. Машерова:
"Медсестра школы активного долголетия проводит исследования по батарее тестов - самоопросник для пациентов. При невозможности его заполнить, предлагаем помощь. Затем проводится краткая оценка питания пациента".