"Любое его выступление пронизано глубокой любовью к своей стране". Эксперт об интервью Лукашенко

"Любое его выступление пронизано глубокой любовью к своей стране и к своему народу. Лично для меня очень важно было узнать, потому что, на мой взгляд, вне Беларуси и России порой не каждый понимает, чего хочет достичь Союзное государство России и Беларуси. И те примеры, которые были приведены, безусловно, очень интересны и показательны, потому что затронуты различные очень важные сферы. Интересно было узнать о том, чего добивается Беларусь на внешнеэкономическом поле".