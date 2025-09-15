3.63 BYN
"Любое его выступление пронизано глубокой любовью к своей стране". Эксперт об интервью Лукашенко
Безмерное уважение и любовь к своему с народу отмечают эксперты после публикации интервью Александра Лукашенко в российском журнале "Разведчик".
Микаел Бадалян, член совета АНО "Евразия" (Армения):
"Любое его выступление пронизано глубокой любовью к своей стране и к своему народу. Лично для меня очень важно было узнать, потому что, на мой взгляд, вне Беларуси и России порой не каждый понимает, чего хочет достичь Союзное государство России и Беларуси. И те примеры, которые были приведены, безусловно, очень интересны и показательны, потому что затронуты различные очень важные сферы. Интересно было узнать о том, чего добивается Беларусь на внешнеэкономическом поле".
По словам Микаела Бадаляна, непросто наладить взаимовыгодное сотрудничество с далекими странами, предложив им свою продукцию, но у Беларуси это получается.