Любовь к природе со школьной скамьи: инженерно-экологический класс открыли в гимназии № 21 г. Минска
В Беларуси открываются инженерно-экологические классы. Один из таких появился в гимназии № 21 г. Минска.
Центр инженерных классов экологической направленности в гимназии № 21 г. Минска открылся всего около 2 недель назад. Однако здесь уже идет учебный процесс. Учитель химии Анна Грищенко проводит в кабинете факультативные занятия. Педагог отмечает, работать в новых условиях гораздо комфортнее.
"Здесь такое пространство, где нам не нужно бегать по кабинетам. Есть сразу и лаборатория, и компьютеры стоят для детей, где они сразу будут делать экологический журнал, строить свои графики", - рассказала Анна Грищенко.
Центр инженерных классов впечатляет не только простором, но и современным оборудованием. Здесь имеется мобильная лаборатория и микроскоп с функцией фото- и видеосъемки. Тематическая экспозиция позволяет прикоснуться к минералам и горным породам. Все это в совокупности завораживает школьников.
Анна Надточева, учащаяся гимназии № 21 г. Минска:
"Я считаю, что данный центр является очень перспективным, потому что дети будут с раннего возраста сюда приходить на факультативы, осматривать все и выбирать профессии и направления для себя в будущем".
Роман Ракович, учащийся гимназии № 21 г. Минска:
"Мне очень нравится, что в нашей гимназии появился данный экоцентр, он дает возможность углубленно изучать экологию, химию, биологию, а также физику".
Экоцентр - результат участия гимназии в инициативе "Зеленая школа". Проект воспитывает в детях бережное отношение к природе. На протяжении 7 лет к нему присоединилось около 800 учреждений образования, из них примерно 200 - детские сады.
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
"Хотелось бы и дальше развивать это направление, чтобы дети могли погрузиться в те экосистемы, которые представлены сегодня в Республике Беларусь, проблемы, которые существуют. С помощью науки и непосредственной практики мы хотим предложить идеи, мероприятия по разрешению тех или иных сложных ситуаций, вопросов".
Девиз 21-й гимназии - "От экологии природы к экологии души". Здесь уверены, что любовь к Родине начинается с заботы о мире вокруг. Центр инженерных классов станет источником идей, исследований и вдохновения. Это весомый шаг навстречу будущему, в котором новые поколения будут жить в гармонии с природой.