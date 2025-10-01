Любовь к природе со школьной скамьи: инженерно-экологический класс открыли в гимназии № 21 г. Минска

В Беларуси открываются инженерно-экологические классы. Один из таких появился в гимназии № 21 г. Минска.

Центр инженерных классов экологической направленности в гимназии № 21 г. Минска открылся всего около 2 недель назад. Однако здесь уже идет учебный процесс. Учитель химии Анна Грищенко проводит в кабинете факультативные занятия. Педагог отмечает, работать в новых условиях гораздо комфортнее.

"Здесь такое пространство, где нам не нужно бегать по кабинетам. Есть сразу и лаборатория, и компьютеры стоят для детей, где они сразу будут делать экологический журнал, строить свои графики", - рассказала Анна Грищенко.

Центр инженерных классов впечатляет не только простором, но и современным оборудованием. Здесь имеется мобильная лаборатория и микроскоп с функцией фото- и видеосъемки. Тематическая экспозиция позволяет прикоснуться к минералам и горным породам. Все это в совокупности завораживает школьников.

Анна Надточева, учащаяся гимназии № 21 г. Минска:

"Я считаю, что данный центр является очень перспективным, потому что дети будут с раннего возраста сюда приходить на факультативы, осматривать все и выбирать профессии и направления для себя в будущем".

Роман Ракович, учащийся гимназии № 21 г. Минска:

"Мне очень нравится, что в нашей гимназии появился данный экоцентр, он дает возможность углубленно изучать экологию, химию, биологию, а также физику".

Экоцентр - результат участия гимназии в инициативе "Зеленая школа". Проект воспитывает в детях бережное отношение к природе. На протяжении 7 лет к нему присоединилось около 800 учреждений образования, из них примерно 200 - детские сады.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

"Хотелось бы и дальше развивать это направление, чтобы дети могли погрузиться в те экосистемы, которые представлены сегодня в Республике Беларусь, проблемы, которые существуют. С помощью науки и непосредственной практики мы хотим предложить идеи, мероприятия по разрешению тех или иных сложных ситуаций, вопросов".