Люция Михальчук: Для отказа от школьного питания достаточно устного заявления родителей
По словам Люции Михальчук, начальника отдела по организации питания Академии образования, у родителей и законных представителей учащихся есть право отказаться от услуг школьной столовой, пишет БЕЛТА.
Представитель Академии образования отметила, что обязательность школьного питания никакими нормативными актами не установлена.
"У детей и родителей есть право отказаться от питания. Каких-то документов не требуется, достаточно устного обращения к руководству учреждения образования о том, что ребенок в школе не будет питаться", - проинформировала Люция Михальчук.
Она напомнила, что вся ответственность за здоровье детей в первую очередь лежит на родителях.
"Если ребенок, особенно старшеклассник, длительное время находится в школе, то в любом случае ему нужно поесть. Одной буфетной продукции, наверное, будет недостаточно. У нас в школах питание предоставляется действительно рациональное, сбалансированное и соответствующее энергозатратам детей, возрастные категории которых на сегодняшний момент делятся на 6-10 и 11-18 лет. Меню разрабатываются согласно энергозатратам по этим возрастам. Поэтому родители, конечно, должны помнить, что ребенок должен быть и накормлен, и здоров", - подчеркнула начальник отдела.