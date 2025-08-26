Люция Михальчук: Для отказа от школьного питания достаточно устного заявления родителей

" У детей и родителей есть право отказаться от питания. Каких-то документов не требуется, достаточно устного обращения к руководству учреждения образования о том, что ребенок в школе не будет питаться ", - проинформировала Люция Михальчук.

"Если ребенок, особенно старшеклассник, длительное время находится в школе, то в любом случае ему нужно поесть. Одной буфетной продукции, наверное, будет недостаточно. У нас в школах питание предоставляется действительно рациональное, сбалансированное и соответствующее энергозатратам детей, возрастные категории которых на сегодняшний момент делятся на 6-10 и 11-18 лет. Меню разрабатываются согласно энергозатратам по этим возрастам. Поэтому родители, конечно, должны помнить, что ребенок должен быть и накормлен, и здоров", - подчеркнула начальник отдела.