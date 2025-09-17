"Сила и правда на нашей стороне" - Малькевич поздравил белорусов с Днем народного единства

"Как будто бы все повторяется снова, спустя более чем 80 лет. Снова агрессивная Польша, агрессивная политика Запада. Строят какие-то немыслимые укрепления вдоль границы, угрожают Союзному государству. И очевидно, что в это время как никогда важно нам в Союзном государстве, братским народам быть вместе, держаться друг друга и поддерживать друг друга. И, конечно, как и много лет назад, мы снова дадим отпор врагу. Они должны это знать, и Александр Лукашенко постоянно это подчеркивает в своей яркой, убедительной манере. Я с удовольствием слушаю его. Мы все поздравляем вас в этот день. Мы вместе, мы рядом, мы в Союзном государстве. И пусть враг бесится, сходит с ума, психует. Это от того, что они понимают, что проиграли. Потому что на нашей стороне сила и правда. Еще раз с праздником!"