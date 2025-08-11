Манойло об интервью Лукашенко изданию Time: О защите суверенитета ответ был откровенный

"Любой противник, который попытается действовать на территории Республики Беларусь, столкнется с ответным ударом не только со стороны белорусской армии, но и со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. В этом контексте совершенно оправданно поднимался вопрос о размещении на территории Беларуси новейших видов вооружения, таких как комплексы "Орешник", ракеты средней дальности, а также ядерное оружие. Как подчеркнул Президент Беларуси, сейчас на территории страны уже размещены и ядерные бомбы, и ракеты. Кроме того, существуют соответствующие указы и регламенты, которые хранятся в сейфах, а также заранее определены цели на территории тех государств, которые проявляют наибольшую агрессивность по отношению к Беларуси. Надо признать, что это абсолютно адекватная позиция руководства Республики Беларусь", - высказал свое мнение политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло.