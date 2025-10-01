Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Манойло: Взаимоотношения между Россией и Беларусью строятся исключительно на равной основе

Отношения между Россией и Беларусью выстроены на основе равенства и взаимной выгоды во всех сферах.

"Взаимоотношения между Россией и Беларусью строятся исключительно на равной основе. Они взаимовыгодны. В отношениях в сфере политики, экономики, торговли и финансов Россия и Беларусь выступают с равных позиций по отношению друг к другу. Более того, мы живем в едином Союзном государстве, что также является важнейшим фактором сближения и интеграции", - отметил политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло.

Фото sb.by

Разделы:

ОбществоМнение

Теги:

Андрей МанойлоБеларусь-Россияэксперт