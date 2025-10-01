Манойло: Взаимоотношения между Россией и Беларусью строятся исключительно на равной основе

"Взаимоотношения между Россией и Беларусью строятся исключительно на равной основе. Они взаимовыгодны. В отношениях в сфере политики, экономики, торговли и финансов Россия и Беларусь выступают с равных позиций по отношению друг к другу. Более того, мы живем в едином Союзном государстве, что также является важнейшим фактором сближения и интеграции", - отметил политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло.