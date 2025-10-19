Марафон добрых дел - БСЖ устроил праздник для воспитанников домов семейного типа

"Дети и поддержка детства - одна из главных задач для Белорусского союза женщин. Мы общаемся с нашими структурными подразделениями по всей стране, каждый год делаем небольшой анализ и понимаем, кто больше всего нуждается в нашем внимании прямо сейчас. Мы не можем помочь всем, однако по все стране всю неделю проходят акции, на которых хоть каким-то образом наши активисты стараются детям подарить любовь", - отметила помощник председателя Белорусского союза женщин Марина Денисевич.