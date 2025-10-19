3.73 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Марафон добрых дел - БСЖ устроил праздник для воспитанников домов семейного типа
Более сотни детей из Гродненской и Брестской областей собрал Белорусский союз женщин под куполом Белгосцирка. В рамках Недели родительской любви воспитанников социально-педагогических центров и домов семейного типа пригласили на представление Казанского государственного цирка.
"Дети и поддержка детства - одна из главных задач для Белорусского союза женщин. Мы общаемся с нашими структурными подразделениями по всей стране, каждый год делаем небольшой анализ и понимаем, кто больше всего нуждается в нашем внимании прямо сейчас. Мы не можем помочь всем, однако по все стране всю неделю проходят акции, на которых хоть каким-то образом наши активисты стараются детям подарить любовь", - отметила помощник председателя Белорусского союза женщин Марина Денисевич.
К Неделе родительской любви Белорусский союз женщин присоединяется ежегодно. Марафон добрых дел продолжается.