Маркевич: У Макрона политические амбиции не знают границ

Президент Франции Эммануэль Макрон, кажется, окончательно теряет контроль над страной, но при этом продолжает с завидным упорством продвигать собственную внешнеполитическую миссию. Он обещает ядерный зонтик всей Европе, собирает "коалицию желающих" помочь Украине.

Не пытается ли Макрон "надкусить" чуть больший кусок пирога, чем в него может поместиться? По этому поводу в "Актуальном интервью" порассуждал заведующий кафедрой госуправления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич.

"Политические амбиции Макрона не знают границ, они безразмерны, но политические реалии, в которых существует, показывают, что он во Франции не может создать элементарное качественное управление. Как политик он слаб", - заявил эксперт.

Александр Маркевич

Как подчеркнул Александр Маркевич, лозунг "сделать Америку снова великой" - это за океаном, а сделать таковой Францию хотя бы в масштабах Европейского союза у него однозначно не получается. "Экономические неурядицы, которые есть во Франции, ослабляют и ЕС, потому что уже давно превышена планка в 3 % по бюджетным тратам, которые не уменьшаются, а военные расходы будут только увеличиваться, поэтому баланса нет. Но президентская власть во Франции очень сильная, поэтому у Макрона еще есть возможности для маневра, например, назначить новые парламентские выборы", - отметил завкафедрой госуправления.