3.65 BYN
3.04 BYN
3.60 BYN
Маркевич: У Макрона политические амбиции не знают границ
Президент Франции Эммануэль Макрон, кажется, окончательно теряет контроль над страной, но при этом продолжает с завидным упорством продвигать собственную внешнеполитическую миссию. Он обещает ядерный зонтик всей Европе, собирает "коалицию желающих" помочь Украине.
Не пытается ли Макрон "надкусить" чуть больший кусок пирога, чем в него может поместиться? По этому поводу в "Актуальном интервью" порассуждал заведующий кафедрой госуправления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич.
"Политические амбиции Макрона не знают границ, они безразмерны, но политические реалии, в которых существует, показывают, что он во Франции не может создать элементарное качественное управление. Как политик он слаб", - заявил эксперт.
Как подчеркнул Александр Маркевич, лозунг "сделать Америку снова великой" - это за океаном, а сделать таковой Францию хотя бы в масштабах Европейского союза у него однозначно не получается. "Экономические неурядицы, которые есть во Франции, ослабляют и ЕС, потому что уже давно превышена планка в 3 % по бюджетным тратам, которые не уменьшаются, а военные расходы будут только увеличиваться, поэтому баланса нет. Но президентская власть во Франции очень сильная, поэтому у Макрона еще есть возможности для маневра, например, назначить новые парламентские выборы", - отметил завкафедрой госуправления.
Александр Маркевич уверен, что французский лидер понимает, что на выборах его сторонников станет еще меньше, поэтому будет сопротивляться и тянуть до последнего, но также собеседник думает, что главу Франции все же убедят, что нужно больше учитывать интересы простых французов.