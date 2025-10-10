Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Маршрутные такси, троллейбусы и автобусы - на особом контроле ГАИ

Транспорт для перевозки пассажиров - на особом контроле ГАИ. Маршрутные такси, а также троллейбусы и автобусы сотрудники Госавтоинспекции проверяют на диспетчерских станциях, в депо, а также в потоке движения.

Акцент - на допуск к движению, пройденный техосмотр. Выясняют также, есть ли аптечки, огнетушители и их срок годности.

Одна из причин ДТП с участием маршрутных такси - несоблюдение водителями скоростного режима. ГАИ напоминает, что важно следить за спидометром при движении.

Разделы:

ОбществоТранспорт

Теги:

ГАИавтомобиликонтроль