Маршрутные такси, троллейбусы и автобусы - на особом контроле ГАИ
Автор:Редакция news.by
Транспорт для перевозки пассажиров - на особом контроле ГАИ. Маршрутные такси, а также троллейбусы и автобусы сотрудники Госавтоинспекции проверяют на диспетчерских станциях, в депо, а также в потоке движения.
Акцент - на допуск к движению, пройденный техосмотр. Выясняют также, есть ли аптечки, огнетушители и их срок годности.
Одна из причин ДТП с участием маршрутных такси - несоблюдение водителями скоростного режима. ГАИ напоминает, что важно следить за спидометром при движении.