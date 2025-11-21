Масштабный сбой в системе интернета: есть ли здесь вина искусственного интеллекта

Связь 4G в Беларуси доступна 99 % населения. Сейчас 164 оператора имеют лицензии в области электросвязи. На этой неделе в мире произошел крупнейший сбой интернет-провайдера - миллионы оказались без связи.

Похоже, что мелодрама Спайка Джонза начинает сбываться. Техноспиритуализм, или отношения с нейросетью становятся целыми инфоповодами, вызывающими леденящий ужас. Из-за таких новостей иногда хочется, чтобы сбылось и знаменитое пророчество: "Вот отключат интернет и тогда что?". На этой неделе оно практически исполнилось.

Масштабный сбой компании-провайдера заставил пользователей бить тревогу, ведь сеть компании обрабатывает около 20 % всего веб-трафика и обслуживает более 24 млн активных сайтов. Поэтому ни купить, ни поесть, ни музыку послушать в ряде стран не получалось. У ряда пользователей не открывался сайт, отслеживающий сбои в работе сервисов по всему миру.

Антон Тростянко, начальник центра кибербезопасности:

"Есть три используемых сценария. Первое - это использование искусственного интеллекта в случае формирования фишинга с целью обмануть пользователей. Сейчас ИИ пишет прекрасные письма, учитывая лексику, грамматику, национальные особенности, сленг и многое другое. Второй сценарий связан с тем, что сейчас есть специальные чат-боты, которые помогают писать вредоносное программное обеспечение. Можно абсолютно ничего не знать о программировании, но с помощью ИИ разработать свое собственное вредоносное программное обеспечение, которое будет скрываться от антивирусов. Третий сценарий - различные автоматизации. ИИ помогает автоматизировать атаки, быстро проводить их, быстро реагировать на меняющиеся действия".

На днях в Китае провели первую в истории кибератаку искусственного интеллекта. Хакеры дали задачу ИИ атаковать около 30 крупных компаний. Киберразум провел разведку, нашел уязвимости, украл данные и даже написал документацию. Нейросеть выдавала тысячи запросов в секунду - это нечеловеческая скорость. Однако все уязвимости искусственному интеллекту подают люди сами.

Сергей Задиран, первый замдиректора Национального центра защиты персональных данных:

"Появилось такое явление, как теневой искусственный интеллект - это использование технологии ИИ работниками, сотрудниками без согласования. На поверхности кажется все просто: мы создали некий хороший и качественный продукт, придумали громкое название для какого-то мероприятия. Но какие данные организации при этом скармливаются, уходят в эти технологии - вопрос открытый и небезопасный. Всем людям в Республике Беларусь надо обратить внимание на это явление и задуматься о внутреннем, локальном, единообразном подходе к этому".

Что касается Беларуси, ее гражданам такие сбои в большей степени не страшны, благодаря грамотному подходу в правовом регулировании и в техническом оснащении широкополосным интернетом. К 2030 году планируется обеспечить 99 % территории страны сотовой связью технологии LTE, чтобы всегда оставаться в Сети, не попадаясь в сети.

"Для Беларуси это небольшая проблема, потому что у нас есть законодательная база в этой части. Все сервисы, которые оказывают услуги на территории Республики Беларусь, должны использовать национальный сегмент Сети. Поэтому белорусские пользователи не должны были слишком сильно почувствовать проблемы", - отметил Антон Тростянко.

Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации:

"Понимаем, что задача архисложная. Но кто не ставит себе серьезных задач, тот и не получает серьезных результатов. В рамках Директивы № 2 мы определили перечень первоочередных населенных пунктов, где необходимо построить вышки сотовой связи".