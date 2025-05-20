Матвейчук: Забрать возможность у атлета выступать под своими флагом и гимном - сродни фашизму

"Нет повода и нет шансов для спорта через дискриминацию какой-либо страны, через дискриминацию кого-либо спортсмена. Лично, на мой взгляд, это фашизм, потому что как можно запрещать спортсмену представлять страну, которая ему дана богом? А нам повезло, мы, белорусы, на мой взгляд, на самой красивой земле, с самыми красивыми и добрыми людьми. И почему мы не должны представлять свою страну? По той только причине, что мы такой национальности на этой земле родились. Да, мы говорим, может быть, на разных языках. Да, может быть, у нас разное вероисповедание. У нас множество может быть различий, но коренным образом мы все всё равно дзюдоисты".