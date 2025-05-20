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Матвейчук: Забрать возможность у атлета выступать под своими флагом и гимном - сродни фашизму
Лед тронулся! На международной спортивной арене наступила оттепель, но пока только на татами. Белорусские дзюдоисты были допущены к планетарным и континентальным соревнованиям под государственной символикой.
Напомним, по решению исполнительного комитета международной федерации вида спорта наши ребята на международных турнирах под своими флагом и гимном будут выступать с 1 июня 2025 года.
В эксклюзивном интервью "Первому информационному" зампредседатель белорусского профильного ведомства Вячеслав Матвейчук заявил, что забрать возможность у атлета выступать под своими флагом и гимном - сродни фашизму. И хорошо, что семья дзюдо стала первой, кто вспомнил, что спорт вне политики.
Вячеслав Матвейчук, зампредседателя Белорусской федерации дзюдо:
"Нет повода и нет шансов для спорта через дискриминацию какой-либо страны, через дискриминацию кого-либо спортсмена. Лично, на мой взгляд, это фашизм, потому что как можно запрещать спортсмену представлять страну, которая ему дана богом? А нам повезло, мы, белорусы, на мой взгляд, на самой красивой земле, с самыми красивыми и добрыми людьми. И почему мы не должны представлять свою страну? По той только причине, что мы такой национальности на этой земле родились. Да, мы говорим, может быть, на разных языках. Да, может быть, у нас разное вероисповедание. У нас множество может быть различий, но коренным образом мы все всё равно дзюдоисты".
Ближайший старт, где белорусы смогут выступить под родной символикой, стартует уже 13 июня в Будапеште на чемпионате мира. А уже в июле Улан-Батор примет турнир серии Большого шлема.