Медаль Франциска Скорины присвоена четырем белорусам
Медаль Франциска Скорины присвоена четырем белорусам. Среди них и профессор БГУ Александр Курбацкий. Награду присудили ученому за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, выдающиеся достижения в сфере образования и науки.
Александр Курбацкий - обладатель медали Франциска Скорины
Александр Курбацкий, профессор БГУ, обладатель медали Франциска Скорины:
"Поступил на факультет прикладной математики БГУ в 1973 году, с отличием закончил факультет и был оставлен на кафедре. Тогда все процессы были связаны с большими машинами. Понятно, что в большей степени у нас было математическое образование. Технологии были как дополнение".
Александр Курбацкий всю жизнь посвятил образованию и науке. Стоял у истоков формирования кафедры технологий программирования, которой заведует более 30 лет.
Юрий Орлович, декан факультета прикладной математики и информатики БГУ:
"Студентам даются уникальные индивидуальные задания. Они связаны с современными направлениями в программировании, в информационных технологиях. И такой симбиоз творческих заданий позволяет и в будущем создать новые материалы в виде книг, учебников".
Екатерина Пазюра, старший преподаватель кафедры технологий программирования БГУ:
"Более 20 лет работаем вместе. И за все это время я не помню случая, чтобы Александр Николаевич не помог. Огромное количество учеников Александра Николаевича работает во всех организациях Беларуси и за рубежом. Практически со всеми Александр Николаевич поддерживает до сих пор связи".
Трансформация сферы образования
Известен Александр Курбацкий и тем, что по поручению Президента еще в 2019 году написал книгу для госслужащих, которую называет толковым словарем по цифровизации. Профессор уверяет: с помощью современных технологий можно спрогнозировать будущее. В ближайшее время ожидаем трансформацию сферы образования.
Александр Курбацкий, профессор БГУ, обладатель медали Франциска Скорины:
"Понятно, что в сфере образования достаточно активно начнут использоваться цифровые платформы. Молодежь, студенты очень активно используют искусственный интеллект. С одной стороны, это интересно, но с другой стороны, есть большая опасность, что человек привыкает, что у него рядом советник. Он ему задаёт постоянно вопросы и полагается на него. А искусственный интеллект весьма своеобразный советник: делает сильного сильнее, а слабого слабее".
А еще обладатель медали Франциска Скорины знает, как построить работающую систему госуправления, на каких аспектах акцентировать внимание в эру новых возможностей и чем привлечь молодежь.
Со своими выпускниками Александр Николаевич связь поддерживает. Некоторые из тех, с кем делился знаниями, работают и за пределами Беларуси. География широкая - от Америки до Новой Зеландии. Важно: все отмечает искренность и неподдельный интерес к делу жизни опытного педагога.