Метеорит упал под Смолевичами - гостя из космоса продолжают искать

Минский планетарий просит помощи у очевидцев. 25 декабря камеры Белорусской метеоритной сети зафиксировали суперболид. Он пролетел над столицей и упал около райцентра Смолевичи в виде метеоритов. Общая масса выпавшего вещества оценивается в несколько килограммов.

Жителей деревень Рябый Слуп, Присынок, Калюга, Черный Лес, Высокие Ляды просят обращать внимание на необычные камни разных размеров, которые лежат на поверхности. Они могут представлять особый интерес для ученых, ведь в неземном объекте может храниться много информации на молекулярном уровне о других галактиках.

Наш корреспондент осмотрел предположительное место падения и собрал самую свежую информацию о космическом болиде в беседе с экспертами, а сейчас поделится с нами.

Гость из космоса вошел в атмосферу Земли и приземлился на территории Минской области. Под Смолевичами упал метеорит. Эта новость уже постепенно расходится среди местных жителей, а специалисты вышли на поиски фрагментов небесного тела, чтобы тщательно изучить его внутреннюю структуру.

Мы находимся в квадрате между деревнями Присынок, Калюга, Черный Лес, Высокие Ляды. Пролетев над Смолевичами и одним из этих менее крупных населенных пунктов обожженные и супертвердые космические тела упали в поле. При этом такую картину на небе удалось зафиксировать на камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы.

Несмотря на это видео, метеорит, пробив озоновый слой, практически скрылся. В качестве следа лишь суперкороткая вспышка в облаках. Так, к примеру, жители ближайшей к предполагаемому месту падения деревни Присынок о госте из солнечной системы узнали онлайн. Огненной полосы на небе в тот день не заметили.

Волонтеры, определив точные координаты для поиска, сейчас активно работают, чтобы отыскать фрагменты неземного тела. Там на молекулярном уровне хранится информация о возможной жизни за пределами Земли. Речь идет о трех фрагментах весом более 1 кг и восьми более мелких.

Для желающих присоединиться к поискам - справка: метеорит должен притягивать магнит и быть очень плотным - настолько твердой молекулярной решетки на Земле не существует.

Уникальная находка имеет большое научное значение и может стать шестым известным метеоритом на территории Беларуси. Некоторые образцы хранятся в музее БГУ. Причем есть крайне редкие фрагменты, упавшие и за пределами нашей страны.