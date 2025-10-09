3.69 BYN
3.01 BYN
3.50 BYN
Международный форум молодых парламентариев: секция информация и коммуникация работала в стенах БТ
Международный форум молодых парламентариев проходит в Минске. Работает сразу несколько локаций по пяти направлениям. Одна из секций - информация и коммуникация - в ведущем медиахолдинге страны. У нас действительно хороший опыт. Год назад создали первый в стране информационный канал, который максимально оперативно, правдиво и объективно освещает события.
Андрей Сыч, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":
"Есть исследования, которые свидетельствуют о том, что каждая третья новость в социальных сетях распространяется без предварительного прочтения. Это стремительно увеличивает количество фейков, которые распространяются. Мы говорим с нашими слушателями о том, что необходимо более тщательно относиться к информации, которую вы воспринимаете, потому что это сегодня действительно определенный бич. Мы все живем в эпоху информационного мусора. Этот мусор нужно уметь отсеивать".
Стефания-Виталия Винничек, зампредседателя Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов: "Что будет с белорусским телевидением, с белорусским радио, с печатными СМИ? И что будет с новыми медиа, которые сейчас захватывают сознание молодежи? Мне кажется, это самая приоритетная и значимая тема, потому что все-таки интернет - это инструмент для продвижения, а вот реализация проектов - это все-таки такая ключевая стратегическая задача. Поэтому работа в информационном пространстве по продвижению молодежных парламентских структур, общественных объединений - это ключевая задача для любой организации, которая выходит на какой-то глобальный уровень".
Алексей Филимонов, председатель молодежной палаты при гордуме Нижнего Новгорода (Россия): "Постоянно присутствуем в социальных сетях, у нас крупные довольно-таки каналы в Telegram, "ВКонтакте". Кроме социальных сетей, молодым парламентариям очень содействуют в этом государственные телевизионные компании, радиокомпании. В Нижнем Новгороде также есть крупные проекты, где мы выходим на информационно-телевизионные площадки, в том числе рассказываем о своих мероприятиях, о нормотворческих инициативах, которые предлагает молодежь".
Отметим, форум молодых парламентариев проходит впервые и собрал около сотни инициативных ребят из разных регионов Беларуси и России.