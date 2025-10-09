Международный форум молодых парламентариев стартовал в Минске

Международный форум молодых парламентариев стартовал в белорусской столице. Он проходит впервые и собрал в Минске около 100 инициативных ребят из разных регионов Беларуси и России.

Этот форум - инициатива белорусской молодежи. И то, что его реализовали, говорит, во-первых, о том, что наших ребят слышат и поддерживают в их идеях, во-вторых, о том, что они чувствуют время. А на нынешний форум приехали молодые люди из разных областей Беларуси и России.

У Беларуси уже есть свои довольно успешные молодежные проекты - та же "Минская смена", где молодежь предлагает реальные решения по улучшению городской среды, цифровым сервисам, экологии, культуре. Развито в нашей стране и волонтерское движение, интересен опыт в том числе российских коллег. Также в этом году на полях Форума регионов Беларуси и России подписано соглашение о сотрудничестве между Городской Думой Нижнего Новгорода и Минского городского Совета депутатов. Так что, на Международном форуме молодых парламентариев обсудят совместные проекты.

9 октября будут работать в секциях по пяти направлениям - информация и коммуникации, градостроительство и благоустройство, спортивные и культурно-массовые мероприятия, волонтерская деятельность и социальная защита, наука и образование.