Международный молодежный медиафорум "ШУМ" завершился в Калининграде

Создавать качественный контент во имя мира: в Калининграде завершился международный молодежный медиафорум "ШУМ". Участие в нем приняли 300 молодых медийщиков, продюсеров, PR-специалистов из 16 стран мира. Конкурс составил 15 человек на место.

Наша белорусская делегация не только приняла участие в широком составе, но и вернулась домой с победами.