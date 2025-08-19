3.71 BYN
Международный молодежный медиафорум "ШУМ" завершился в Калининграде
Автор:Редакция news.by
Создавать качественный контент во имя мира: в Калининграде завершился международный молодежный медиафорум "ШУМ". Участие в нем приняли 300 молодых медийщиков, продюсеров, PR-специалистов из 16 стран мира. Конкурс составил 15 человек на место.
Наша белорусская делегация не только приняла участие в широком составе, но и вернулась домой с победами.
Участники работали над стратегическими решениями в формировании новых медиакомпетенций, создания международного контент-центра, использования нейросетей, представляли свои проекты перед экспертами из ведущих международных издательств, медиакорпораций, телевидения, радио и популярных соцсетей. Белорусы одержали победу и стали призерами в командном зачете.