"Международное право восторжествует" - эксперт Беленченко о конференции по евразийской безопасности

"Это кажется (что стена непробиваемая - прим. ред.), но вообще международное право действительно существует. Происходит определенная деградация, но никто не скомкал эту систему и не выбросил в урну. То есть, сейчас происходит регионализация, то есть, так получается, что международное право действует на площадках региональных организаций, которые постепенно набирают обороты. Это ШОС, БРИКС, ЕАЭС и другие структуры, которые аккумулируют вокруг себя страны Глобального Юга и Глобального Востока. Тем самым международное право демонстрирует на площадках признанных международных организаций (это Организация Объединенных Наций), что как раз-таки это ключевой термин и ключевое знание, его следует придерживаться и не стоит пренебрегать им в будущем. Поэтому я уверен, что оно возобладает, - считает Беленченко. - Вопрос во времени. Это всегда для экспертов довольно сложно говорить. 5-10 лет. В моем понимании, что в ближайшей перспективе как раз инициатива Республики Беларусь по разработке хартии многополярности, многообразия, аккумулирования вокруг себя стран Глобального Юга и Востока и интереса именно к евразийской безопасности будет способствовать тому, что все-таки международное право восторжествует".