МИД: Беларусь выступает за укрепление сотрудничества в рамках Договора по открытому небу
Минск не намерен принимать политически ангажированные нарративы в отношении Беларуси со стороны ряда стран - участниц Договора по открытому небу. И все эти обвинения категорически отвергаются.
С таким заявлением в ходе пятой конференции по рассмотрению выполнения Договора выступил представитель МИД нашей страны. По словам Василия Павлова, долгие годы Договор по открытому небу являлся важным элементом обеспечения всеевропейской безопасности. И Беларусь никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств, даже несмотря на то, что сегодня по воле Запада Минск испытывает сложности в самостоятельной реализации договоренностей.
Василий Павлов, начальник отдела главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси:
"Напомню, что белорусская сторона неоднократно обращалась к ряду государств - участников ДОН, в частности к Германии и Румынии, с просьбами о предоставлении информации о возможности использования самолета наблюдения, стоимости аренды и оказания услуг по организации и проведению наблюдательных полетов. В ответ нам было заявлено о невозможности диалога с Беларусью по данному вопросу в текущей военно-политической ситуации. Страны - члены НАТО, подавляющее большинство которых являются участниками ДОН, заморозили взаимодействие с Беларусью в сфере контроля над вооружениями и МДБ, полностью прекратили авиационное сообщение с Минском, введя незаконные ограничения в отношении наших авиаперевозчиков, фактически закрыв свое воздушное пространство".
Белорусский дипломат задал присутствующим логичный вопрос:
"Как реализовывать закрепленное в ДОН право осуществлять наблюдательные полеты, когда небо для Беларуси закрыто, контакты по военной линии полностью прерваны, а все наши предложения по возобновлению диалога в военно-политической сфере и жесты доброй воли игнорируются либо отвергаются?"
Белорусская сторона в очередной раз призвала участников Договора отказаться от риторики и действий, ведущих к эскалации напряженности и разрушающих архитектуру безопасности на пространстве ОБСЕ, а также вернуться к профессиональному и взаимоуважительному диалогу.