МИД Беларуси: Соблюдение законов и правил является ключевым для всех участников дорожного движения
МИД Беларуси провел семинар для представителей иностранного дипкорпуса. Обсудили не только особенности установленных правил поведения на белорусских дорогах, но и практические ситуации, с которыми можно столкнуться.
Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси:
"Есть, безусловно, и обучающий компонент, направленный на то, чтобы мы жили в обществе, которое регулируется одними и теми же законами и правилами. Их соблюдение является ключевым для всех участников дорожного движения, независимо от каких-то особенных знаков, которые могут быть на автомобилях, осуществляющих движение по этим же дорогам".
Инициатива "Иностранные дипломаты - за безопасность на дорогах" весьма актуальна. Если учесть, что в разных странах свои особенности правил дорожного движения.