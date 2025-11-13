МИД Беларуси: Соблюдение законов и правил является ключевым для всех участников дорожного движения

МИД Беларуси провел семинар для представителей иностранного дипкорпуса. Обсудили не только особенности установленных правил поведения на белорусских дорогах, но и практические ситуации, с которыми можно столкнуться.

"Есть, безусловно, и обучающий компонент, направленный на то, чтобы мы жили в обществе, которое регулируется одними и теми же законами и правилами. Их соблюдение является ключевым для всех участников дорожного движения, независимо от каких-то особенных знаков, которые могут быть на автомобилях, осуществляющих движение по этим же дорогам".