МИД: в Беларуси аккредитованы 456 международных наблюдателей

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456 международных наблюдателей из 49 стран уже аккредитованы в Беларуси на президентские выборы.
В пресс-службе МИД уточнили, что это парламентарии стран СНГ и дальнего зарубежья, представители центральных избирательных органов, региональных органов власти, дипкорпуса, независимые эксперты.
Приглашение было направлено и в БДИПЧ ОБСЕ, причем совсем недавно там почему-то заявили, что "решение белорусских властей не приглашать ОБСЕ наблюдать за президентскими выборами вызывает глубокое сожаление и препятствует беспристрастной и независимой оценке избирательного процесса". Как говорится, ждем теперь объяснений.
Кроме того, приглашение получили Исполком, Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОДКБ, Парламентское собрание Союзного государства, ШОС, а также ряд других организаций и органов.
Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что для всех наблюдателей будут созданы равные условия. Это позволит им еще раз убедиться в нашей открытости, транспарентности и, конечно же, своими глазами увидеть миролюбивую и гостеприимную Беларусь.