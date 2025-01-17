МИД: в Беларуси аккредитованы 456 международных наблюдателей

456 международных наблюдателей из 49 стран уже аккредитованы в Беларуси на президентские выборы.

В пресс-службе МИД уточнили, что это парламентарии стран СНГ и дальнего зарубежья, представители центральных избирательных органов, региональных органов власти, дипкорпуса, независимые эксперты.

Приглашение было направлено и в БДИПЧ ОБСЕ, причем совсем недавно там почему-то заявили, что "решение белорусских властей не приглашать ОБСЕ наблюдать за президентскими выборами вызывает глубокое сожаление и препятствует беспристрастной и независимой оценке избирательного процесса". Как говорится, ждем теперь объяснений.

Кроме того, приглашение получили Исполком, Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОДКБ, Парламентское собрание Союзного государства, ШОС, а также ряд других организаций и органов.