Миклашевич: Конституция - это документ, который определяет устройство общества, государства и власти

Может быть, кто-то думает, что Конституция - скучная книга, но, тем не менее, в ней заложена наша жизнь. Как удалось вместить в обновленную Конституцию все важные нормы и основы государства, информацией об этом поделился в "Актуальном интервью" председатель Конституционного Суда Республики Беларусь Петр Миклашевич.

Конституция - это учредительный документ, который определяет устройство общества, государства, систему государственной власти, права и свободы человека, гражданина и взаимодействия государства, общества и гражданина. Петр Миклашевич

На конституционном уровне формулируются общие принципы регулирования по этим направлениям. Положения Конституции носят обобщенный характер, который необходимо реализовывать в соответствующих законах, создавать законодательный механизм, чтобы обеспечивалась реализация тех или иных положений.

По словам председателя, Конституция имеет ряд норм, которые имеют прямое действие. Поэтому, когда работала Конституционная комиссия по внесению изменений и дополнений, Петр Миклашевич возглавлял данную комиссию, в адрес которой поступило более 10 тыс. предложений. "Стояла задача, как из этого потока обращений выбрать то, что действительно надо закрепить на конституционном уровне. Мы давали разъяснение, что ряд предложений действительно заслуживают внимания", - рассказал он.

По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко в 2024 году к 30-летию Конституции подготовлен комментарий к Конституции Республики Беларусь, где подробно раскрыто содержание положений Основного закона страны.

Благодаря таким комментариям появилась возможность в доступной, юридически выверенной форме дать пояснение к положениям Конституции. К этому были привлечены ведущие ученые Беларуси, судьи Конституционного Суда, которые глубоко понимают смысл и содержание норм.

Государственный деятель добавил, что сегодня стоит важнейшая задача, чтобы граждане Республики Беларусь знали положения, пользовались конституционными правами и свободами и, когда это необходимо, были защищены. То есть могли обратиться в соответствующие государственные органы, в том числе и Конституционный Суд.