Минэнерго: парк электромобилей в Беларуси превысил 38,5 тыс.

этом рассказал министр энергетики Денис Мороз во время посещения филиала "Лукомльская ГРЭС" РУП "Витебскэнерго", где ознакомился с производственно-хозяйственной деятельностью предприятия и провел встречу с трудовым коллективом, сообщает БЕЛТА.

Как отметил руководитель ведомства, количество электромобилей в Беларуси уже превысило отметку в 38,5 тыс., ежемесячный прирост составляет более 2 тыс.

Как результат, растут объемы потребления электроэнергии зарядными станциями для электротранспорта - в 2024 году этот показатель увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2023 годом с 18 до 39 млн кВт.ч.