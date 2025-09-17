3.65 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Минэнерго: парк электромобилей в Беларуси превысил 38,5 тыс.
этом рассказал министр энергетики Денис Мороз во время посещения филиала "Лукомльская ГРЭС" РУП "Витебскэнерго", где ознакомился с производственно-хозяйственной деятельностью предприятия и провел встречу с трудовым коллективом, сообщает БЕЛТА.
Как отметил руководитель ведомства, количество электромобилей в Беларуси уже превысило отметку в 38,5 тыс., ежемесячный прирост составляет более 2 тыс.
Как результат, растут объемы потребления электроэнергии зарядными станциями для электротранспорта - в 2024 году этот показатель увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2023 годом с 18 до 39 млн кВт.ч.
Положительная динамика сохраняется и в этом году - за 8 месяцев 2025 года электропотребление зарядными станциями составило более 50 млн кВт.ч. "Данное направление будет активно развиваться и дальше, - подчеркнул Денис Мороз. - Рассчитываем, что к 2030 году число электромобилей на дорогах страны увеличится до 300 тыс.