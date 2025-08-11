Министерство образования Беларуси запускает горячую линию

Готовимся к новому учебному году вместе. Сегодня Минобразования запустило горячую линию. На связи методисты, руководители управлений и научные сотрудники.



К ним можно обратиться с вопросами о подготовке школ к новому учебному году, приеме детей в 1-й и последующие классы, а также с другими актуальными темами общего среднего образования.