Министерство образования Беларуси запускает горячую линию для подготовки ко Дню знаний

Готовимся к новому учебному году вместе! 11 августа Минобразования запускает горячую линию. На связи методисты, руководители управлений и научные сотрудники.

К ним можно обратиться с вопросами о подготовке школ к новому учебному году, приему детей в 1-й и последующие классы, а также с другими актуальными темами общего среднего образования. Горячая линия продолжит свою работу до 12 сентября.