Министр культуры о фестивале "Лістапад": Беларусь представлена во всех номинациях

31-й "Лістапад" открывает свои двери для участников. Кинофорум начинается со звездного дефиле. По красной ковровой дорожке у Дворца Республики проходят актеры, режиссеры, сценаристы со всего мира.

Звездное дефиле

Яркий свет софитов и вспышки фотокамер зарядили энергией и легким волнением каждого причастного к международному форуму кино. Люди собираются, и чувствуется, что "Лістапад" - это не просто кинофестиваль, а настоящая точка притяжения для всех, кто влюблен в искусство большого экрана. Фильмом открытия фестиваля станет белорусская спортивная драма "Переломный момент". Она расскажет историю становления белорусского гребца.

Что касается самой программы, в этом году она грандиозная. Организаторы получили более 3600 заявок из 120 стран. И в результате отбора в афише 157 картин из 41 страны. Широко представлены Иран, Индия, Россия и Бразилия. Впервые участвуют Филиппины и Вьетнам.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"Беларусь представлена во всех номинациях без исключения. И понятное дело, что нас будут оценивать наравне со всеми. Участники очень сильные, потому как заявок было около 4 тыс. Из этих 4 тыс. 157 фильмов всего в конкурсной программе, поэтому это будет очень серьезное испытание для жюри, для всех номинаций".

"Я думаю, что споры будут жаркие. Конечно, призов меньше, чем желающих их получить, но конкурс есть конкурс. Я думаю, что картины, вошедшие в конкурсный показ, уже победители, потому что были отобраны лучшие из лучших", - поделилась член жюри Международного кинофестиваля "Лістапад-2025" Елена Турова.

"Последние, наверное, два года уровень белорусского кино начинает буквально расти, меняться на глазах в позитивную сторону", - отметил студент Белорусского государственного университета культуры и искусств Максим Барташев.