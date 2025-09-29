3.64 BYN
Министр лесного хозяйства Беларуси рассказал о пользе экотроп и дендропарков
В Беларуси за 2025 год появилось немало экотроп. Сколько конкретно их создали в Год благоустройства и востребованы ли они, рассказал в "Актуальном интервью" министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.
Он отметил, что в рамках плана мероприятий в Год благоустройства сделан целый комплекс таких сооружений, куда относятся экологические тропы и дендропарки. В Беларуси, кстати, создано порядка 100 экологических троп.
"Люди приходят, особенно школьники. Экотропы - учебные классы, так их можно назвать. Здесь можно посмотреть и изучить животных, птиц, породы деревьев, ведь есть специальные определители, а также масса других локаций, которые могут рассказать о жизни леса", - сказал профильный министр.
Александр Кулик считает, что экотропы созданы "очень в тему", тем более в Год благоустройства. Он упомянул и дендропарки, которые создаются в стране. "Все это делается с одной целью: чтобы человек, который приходит на экологическую тропу, понимал, какой сложный механизм выращивания, ухода за лесом, его охраны и воспроизводства, а еще, чтобы человек ценил труд, который вкладывают работники лесного хозяйства в эти мероприятия", - подытожил он.