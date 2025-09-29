Министр лесного хозяйства Беларуси рассказал о пользе экотроп и дендропарков

В Беларуси за 2025 год появилось немало экотроп. Сколько конкретно их создали в Год благоустройства и востребованы ли они, рассказал в "Актуальном интервью" министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.

Он отметил, что в рамках плана мероприятий в Год благоустройства сделан целый комплекс таких сооружений, куда относятся экологические тропы и дендропарки. В Беларуси, кстати, создано порядка 100 экологических троп.

"Люди приходят, особенно школьники. Экотропы - учебные классы, так их можно назвать. Здесь можно посмотреть и изучить животных, птиц, породы деревьев, ведь есть специальные определители, а также масса других локаций, которые могут рассказать о жизни леса", - сказал профильный министр.